Один человек погиб и трое пострадали в лобовом ДТП на «Коле»

Автор: Гузель Галимова
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Смертельное ДТП произошло утром 17 января на 172-м километре трассы «Кола» в Волховском районе Ленобласти.

По предварительным данным, лоб в лоб столкнулись микроавтобус Ford с прицепом и легковой Volkswagen. Водитель легковушки погиб на месте от полученных травм, его пассажиры — 14-летняя девочка и 34-летний мужчина – получили различные травмы. Помощь врачей также потребовалась водителю Ford.

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Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что дорожное покрытие было обработано, претензий к профильным службам нет. На участке, где произошло ДТП, организовано реверсивное движение.

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