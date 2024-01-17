Путин поручил поддержать женщин, не состоявших в официальных браках с погибшими участниками СВО

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры поддержки для женщин, которые не состояли в официальном браке с погибшими участниками СВО.

«Представить предложения о мерах поддержки жен лиц, погибших (умерших) при выполнении задач специальной военной операции, и женщин, которые не заключили брак с такими лицами, но совместно проживали с ними, вели общее хозяйство либо имеют общих детей», — говорится в сообщении.

Меры поддержки затронут вопросы материального обеспечения, оказания медицинской помощи, получения образования или повышения квалификации.

Вам будет интересно Боец из села Паша погиб в зоне СВО В зоне спецоперации погиб житель Волховского района Ленобласти Дмитрий Кустов. Ему было 30 лет. Прощание с Дмитрием Кустовым пройдет 18 января... 16.01.2024 128

Ранее Путин назвал общей задачей поддержку семей погибших ветеранов СВО