Как пройти все этапы на конкурсе грантов губернатора Ленобласти рассказали на онлайн-семинаре

СОНКО 47 региона получили разъяснения на онлайн-семинаре Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области.

«Этот год мы начали с хороших новостей. Впервые сумма поддержки социальных проектов Ленинградской области составит 203 млн рублей: 149 млн — финансирование грантовых конкурсов из бюджета Ленинградской области, 55 млн добавляет Фонд президентских грантов. Региональный конкурс 2024 года пройдёт в три этапа», — отметила председатель регионального комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен.

На первый в 2024 году региональный грантовый конкурс подать заявку можно до 29 января (18:00). Участвовать в отборе могут региональные СО НКО по одному из 11 направлений. Подробная информация о конкурсе доступна на сайте ленобласть.гранты.рф.

Как уже ранее писал ivbg.ru, для того, чтобы быть в курсе актуальных новостей, информации о реализуемых проектах СО НКО, мерах поддержки и многом другом, рекомендуем подписаться на группу в ВКонтакте «Объединение НКО в Ленинградской области».

Напоминаем, что Ресурсный центр «ВМЕСТЕ» оказывает БЕСПЛАТНУЮ поддержку для СО НКО и инициативных граждан Ленобласти по работе с конкурсными заявками (в том числе рекомендации по улучшению не выигранных заявок), реализации проектов и отчетности по ним, а также иным вопросам связанным с деятельностью НКО.

Для получения поддержки необходимо:

1. Заполнить форму

2. Дождаться пока с вами свяжутся (обработка заявок может занять 2-3 дня)

3. Получить поддержку.

Ресурсный благотворительный центр «Штаб Квартира» предоставляет бесплатные услуги для НКО от образовательных программ повышения квалификации, до фотосессий проекта, видеосопровождения, юридических консультаций и даже готово предоставить помещение в СПб для проведения мероприятий.