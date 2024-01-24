Депутат Виталий Милонов обратился к министру культуры с предложением учредить государственную премию имени Егора Летова для патриотических исполнителей. Об этом пишет РИА Новoсти.

«Прошу вас рассмотреть возможность учреждения государственной премии или конкурса имени Егора Летова для молодых исполнителей отечественной рок-музыки, авторов патриотических популярных песен и музыкальных композиций», – говорится в его письме.

Милонов отметил, что основатель группы «Гражданская оборона» ассоциируется у людей с идеей патриотизма и любви к России.