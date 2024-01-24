Пассажирский автобус вылетел на тротуар с пешеходами в Петербурге — видео

ДТП произошло Наличной улице в Петербурге.

Водитель пассажирского автобуса №152 по какой-то причине потерял управление, снес светофор и наехал на людей на тротуаре.

Видео: t.me/mashmoyka

По предварительной информации, пострадали пять человек – четверо находятся в тяжелом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести, передает паблик «Мэш на Мойке».

Подробности устанавливаются.