Пассажирский автобус вылетел на тротуар с пешеходами в Петербурге — видео

Автор: Гузель Галимова
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ДТП произошло Наличной улице в Петербурге.

Водитель пассажирского автобуса №152 по какой-то причине потерял управление, снес светофор и наехал на людей на тротуаре.

Видео: t.me/mashmoyka

По предварительной информации, пострадали пять человек – четверо находятся в тяжелом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести, передает паблик «Мэш на Мойке».

Подробности устанавливаются.

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