Кудровский проезд частично закроют в феврале из-за строительства новой развязки

В Ленобласти продолжается строительство новой развязки с Мурманским шоссе.
В связи с этим Кудровский проезд, соединяющий проспект Большевиков в Петербурге и Центральную улицу в Кудрово Всеволожского района Ленобласти, в феврале частично закроют для транспорта. Движение будет осуществляться по Промышленной улице, сообщает пресс-служба дорожного комитета.
Закрытый участок Кудровского проезда планируется расширить и оборудовать ливневой канализацией. Кроме этого, на перекрестке проспекта Строителей, Центральной улицы и Кудровского проезда начнется обустройство подземного пешеходного перехода. Начнут эти работы переустройством теплосети.
В комитете также отметили, что на первое полугодие запланировано возведение очистных сооружений для сточных вод с новой дороги и запуск нового путепровода над Мурманским шоссе. Старый путепровод одновременно закроют на реконструкцию.
В целом окончание строительства новой развязки запланировано на 2027 год.