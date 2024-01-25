Кудровский проезд частично закроют в феврале из-за строительства новой развязки

В Ленобласти продолжается строительство новой развязки с Мурманским шоссе.

В связи с этим Кудровский проезд, соединяющий проспект Большевиков в Петербурге и Центральную улицу в Кудрово Всеволожского района Ленобласти, в феврале частично закроют для транспорта. Движение будет осуществляться по Промышленной улице, сообщает пресс-служба дорожного комитета.

Закрытый участок Кудровского проезда планируется расширить и оборудовать ливневой канализацией. Кроме этого, на перекрестке проспекта Строителей, Центральной улицы и Кудровского проезда начнется обустройство подземного пешеходного перехода. Начнут эти работы переустройством теплосети.

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В комитете также отметили, что на первое полугодие запланировано возведение очистных сооружений для сточных вод с новой дороги и запуск нового путепровода над Мурманским шоссе. Старый путепровод одновременно закроют на реконструкцию.

В целом окончание строительства новой развязки запланировано на 2027 год.