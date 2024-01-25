Россия начнет поставки говядины в Малайзию

Россия начнет поставлять говядину в Малайзию, пишет газета «Известия».
Первой компанией, которая отправит мясо в азиатскую страну, станет ООО «Липецкое мясо». Производитель уже начал проходить аттестацию. От ее успешности будет зависеть продажа российского мяса за рубеж, в частности, в Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива.
«Мы полагаем, что эта инициатива не только откроет новые возможности для нашего бизнеса, но и поможет укрепить имидж России как надежного поставщика качественной животноводческой продукции. В настоящее время на предприятии проходят значительные изменения для соответствия требованиям халяль-производства», — пояснил директор компании Сергей Оганов.
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