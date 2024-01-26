После гибели кота Твикса возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным

Уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными возбудили после гибели кота Твикса, которого во время стоянки в Кирове выбросила из вагона проводница.

Об этом сообщает РИА «Новoсти» со ссылкой на юриста Сергея Егорова, представляющего интересы владельца животного.

По его словам, уголовное дело возбуждено 24 января следователем Следственного комитета. Сторона потерпевших также считает необходимым квалифицировать действия виновного лица по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

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Напомним, Твикса спустили с поезда 11 января, когда тот выбрался из сумки-переноски по недосмотру сопровождающего. При этом на него был оформлен билет. 20 января стало известно, что Твикс погиб.