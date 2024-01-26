Росстат: численность населения России в 2023 году снизилась до 146,2 млн

Численность населения России на 1 января 2024 года составила 146,204 млн человек, снизившись за год на 243,8 тыс. Это следует из предварительной оценки Росстат.

Предварительная оценка оказалась оптимистичнее демографического прогноза статслужбы. Для сравнения, за 2022 год население страны сократилось на 532,6 тыс. человек, то есть отрицательная динамика замедлилась, передает РБК.

Так, среди регионов наибольшее сокращение было зафиксировано в Кемеровской и Нижегородской областях — минус 20,2 тыс. и 20 тыс. человек соответственно, а также в Саратовской и Свердловской областях — минус 19 тыс. и 16 тыс. человек. Самый масштабный прирост численности зафиксирован Московской области (+59,2 тыс. человек), Москве (+50,5 тыс.) и Тюменской области (+41,8 тыс.).

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В ведомстве уточнили, что представленные данные не учитывают статистическую информацию по ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областям.