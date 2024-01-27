Ученые поставили точку в истории о мумиях инопланетян в Перу

Специалисты из Национального института судебной медицины и криминалистики Перу опубликовали отчет по делу о мумиях из пустыни Наска, поставив точку в этой истории.

В парламенте Мексики ранее прошло несколько заседаний, на которых местный уфолог Хайме Мауссан представил две мумии из Перу, которые, по его данным, могут принадлежать инопланетянам. Это останки существ маленького роста, с большими головами, трехпалыми конечностями и без зубов.

Мауссан приводил мнение антропологов, которые объявили останки подлинными, но не подтвердили внеземное происхождение существ. Как показало исследование, мумии имеют земное происхождение.

Голова одного из «пришельцев» соответствует черепу ламы или альпаки, а кости позаимствованы у птиц. У другого образца было шарообразное утолщение в области живота, напоминающее беременность, но оно оказалось простым камнем.