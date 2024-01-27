Делегация Ленобласти почтила память погибших в годы блокады Ленинграда на Пискаревском кладбище

Автор: Сергей Агутин
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День полного освобождения советскими войсками Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками отмечается в России 27 января. На Пискаревском кладбище состоялась торжественно-траурная церемония, посвященная 80-летию события.

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Участие в мероприятии приняли представители правительства Ленинградской области. Делегация региона возложила к монументу цветы.

Также память погибших советских солдат и мирных жителей блокадного Ленинграда почтили представители правительства Санкт-Петербурга, Госдумы, Конституционного суда и общественных организаций.

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27.01.2024 26
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