Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили пять атак штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ, 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 25-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады и 44-го стрелкового батальона в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике подразделений ВСУ в районе населенного пункта Кировск ДНР, а также Серебрянского лесничества.

Потери противника составили до 100 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили две атаки противника в районах населенных пунктов Шумы и Богдановка, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Клещеевка, Андреевка, Георгиевка, Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял убитыми и ранеными до 250-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Акация».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили четыре атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Макаровка Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 115-ти военнослужащих, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Нестерянка Запорожской области.

Противник потерял до 20-ти военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Акация» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск и комплексного огневого поражения противника потери ВСУ составили до 15-ти военнослужащих и два автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены четыре самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: зенитный ракетный комплекс С-300 в Черкасской области, склады горючего и авиационных средств поражения в Кировоградской и Днепропетровской областях, живая сила и военная техника ВСУ в 102-х районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS и «Vampire».

Кроме того, уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Золоторевка Луганской Народной Республики, Спорное, Белогоровка, Клещеевка, Николаевка Донецкой Народной Республики, Казачьи Лагери, Новая Маячка и Песчановка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11283 беспилотных летательных аппарата, 456 зенитных ракетных комплексов, 14805 танков и других боевых бронированных машин, 1210 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7881 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 17940 единиц специальной военной автомобильной техники.