Экоактивисты облили супом «Джоконду» Леонардо да Винчи в Лувре

Автор: Гузель Галимова
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Экологические активисты облили супом известную картину художника Леонардо да Винчи «Джоконда» в Лувре.

Уточняется, что картина не пострадала, так как находится под бронированным стеклом. Об этом сообщает France Info.

Мотивом поступка активистов было желание продвигать, в частности, «право на здоровое и устойчивое питание».

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