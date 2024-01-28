Экоактивисты облили супом «Джоконду» Леонардо да Винчи в Лувре

Экологические активисты облили супом известную картину художника Леонардо да Винчи «Джоконда» в Лувре.
Уточняется, что картина не пострадала, так как находится под бронированным стеклом. Об этом сообщает France Info.
Мотивом поступка активистов было желание продвигать, в частности, «право на здоровое и устойчивое питание».
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