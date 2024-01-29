В школе Тихвина 13-летний подросток терроризирует детей. СК начал проверку

Автор: Гузель Галимова
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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о конфликте в одной из школ Тихвина Ленинградской области.

В соцсетях появилась информация о том, что в Тихвине 13-летний шестиклассник нападает на сверстников. От его рук уже пострадали несколько учеников, а одному ребенку он и вовсе сломал нос, также у него диагностировали закрытый перелом лицевой кости.

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Следователи начали процессуальную проверку, в ходе которой изучаются обстоятельства инцидента. Также правоохранители дадут оценку органам системы профилактики.

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24.12.2023 276
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