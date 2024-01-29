Двое пьяных пассажиров избили таксиста и угнали его машину в поселке Тельмана

В полицию обратился 31-летний водитель такси. Мужчина рассказал, что в Тосненском районе Ленобласти двое пьяных пассажиров избили его, а затем угнали его автомобиль.

Водитель приехал к дому №6 на Московской улице в поселке Тельмана, чтобы отвезти двух нетрезвых мужчин в Петербург. Вскоре после начала поездки один из пассажиров стал бить таксиста руками в спину и угрожать ему расправой, требовал ехать быстрее. Тогда таксист отказался продолжать поездку, остановился и вышел из автомобиля, после чего один из пассажиров пересел на водительское сиденье и уехал.

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