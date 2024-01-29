Отключение интернета в Ленобласти вызвано донастройкой антидроновых систем — СМИ

Работы на оборудовании LTE проводятся по распоряжению Минцифр для нужд силовых ведомств.
Отключение интернета в ночное время суток в Ленобласти связано с необходимостью усовершенствовать антидроновые системы. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Указывается, что работы на оборудовании проводятся по распоряжению Минцифр для нужд силовых ведомств. Уже 30 января перебои в работе мобильного интернета должны прекратиться.
Ранее глава Ленобласти Александр Дрозденко рассказал, что в регионе будут приняты дополнительные меры безопасности после атак беспилотников.
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27.01.2024 95