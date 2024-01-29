ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборы президента России

Автор: Гузель Галимова
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на президентских выборах, которые пройдут 15-17 марта 2024 года.

Как уточнили в ЦИК, из всех подписей, поданных в поддержку кандидатуры действующего главы государства, лишь 0,15% (91 подпись) оказались недействительными.

Путин стал четвертым зарегистрированным кандидатом на предстоящих президентских выборах. Ранее ЦИК зарегистрировал представителей трех парламентских партий — Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Николая Харитонова (КПРФ).

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22.01.2024 122
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