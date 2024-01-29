ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборы президента России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на президентских выборах, которые пройдут 15-17 марта 2024 года.

Как уточнили в ЦИК, из всех подписей, поданных в поддержку кандидатуры действующего главы государства, лишь 0,15% (91 подпись) оказались недействительными.

Путин стал четвертым зарегистрированным кандидатом на предстоящих президентских выборах. Ранее ЦИК зарегистрировал представителей трех парламентских партий — Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Николая Харитонова (КПРФ).