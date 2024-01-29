Видео: в Кудрово покупатель попросил продавца показать нож и им же ограбил магазин

Автор: Гузель Галимова
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Неизвестный ограбил табачный магазин в Кудрово. Его добыча оказалась невелика — 6 450 рублей.

Вечером 28 января в магазин на Европейском проспекте зашел мужчина и попросил продавца показать нож с витрины. Перевернув клинок, посетитель потребовал вытащить деньги из кассы, а затем скрылся. Его добычей стало 6450 рублей наличными. Сам нож, по предварительным данным, стоит около 2000 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Грабителя ищут.

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