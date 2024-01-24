Свыше тонны наркотика на 13 млрд рублей нашли в контейнере с кофе в Большом порту Петербурга

Больше тонны наркотиков, спрятанного среди мешков с кофе, нашли в Большом порту Санкт-Петербурга.

Груз прибыл из Бельгии. При сканировании таможенники увидели среди мешков брикеты со спрессoванным белым порошком. Изъято свыше 1200 килограммов наркотика, стоимость которого на черном рынке превышает 13 млрд рублей.

Фото: пресс-служба Федеральной таможенной службы России. Фото: пресс-служба Федеральной таможенной службы России. Фото: пресс-служба Федеральной таможенной службы России. Фото: пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

Фото: пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

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В начале января в порту Петербурга обнаружили более тонны наркотиков на 11 млрд , тогда контейнеры прибыли из Никарагуа.