Свыше тонны наркотика на 13 млрд рублей нашли в контейнере с кофе в Большом порту Петербурга

Автор: Гузель Галимова
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Больше тонны наркотиков, спрятанного среди мешков с кофе, нашли в Большом порту Санкт-Петербурга. 

Груз прибыл из Бельгии. При сканировании таможенники увидели среди мешков брикеты со спрессoванным белым порошком. Изъято свыше 1200 килограммов наркотика, стоимость которого на черном рынке превышает 13 млрд рублей.

Свыше тонны наркотика на 13 млрд рублей нашли в контейнере с кофе в Большом порту Петербурга ФТС России, Петербург, наркотикиФото: пресс-служба Федеральной таможенной службы России.
Свыше тонны наркотика на 13 млрд рублей нашли в контейнере с кофе в Большом порту Петербурга ФТС России, Петербург, наркотикиФото: пресс-служба Федеральной таможенной службы России.
Свыше тонны наркотика на 13 млрд рублей нашли в контейнере с кофе в Большом порту Петербурга ФТС России, Петербург, наркотикиФото: пресс-служба Федеральной таможенной службы России.
Свыше тонны наркотика на 13 млрд рублей нашли в контейнере с кофе в Большом порту Петербурга ФТС России, Петербург, наркотикиФото: пресс-служба Федеральной таможенной службы России.
Фото: пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

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