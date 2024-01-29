В Гатчине проходит День донора

Сдавшим кровь местным жителям предоставляется справка на два дня отдыха, а также выплачивается более 1400 рублей.

29 января в Гатчине объявлен Днем донора. Забор крови организован по адресу улица Рощинская, д. 15б.

Как передает ГСН, принимается любая кровь, кроме АВ(IV) Rh(+). Чтобы пройти процедуру, потребуется только паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность, а также результаты флюорографии.

Сдавшим кровь предоставляется выплата в размере 1472 рублей и справка, освобождающая от работы на два дня.