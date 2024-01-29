Перминов оценил итоги деятельности рабочей группы по вопросам СВО в 2023 году

За прошлый год было отработано свыше 42 тысяч обращений участников СВО и их близких.

Как ранее сообщал первый вице-спикер Совета Федерации и руководитель рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак, за 2023 год было отработано свыше 42 тысяч обращений от военнослужащих и их семей.

В беседе с Ivbg.ru сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов назвал самые важные достижения рабочей группы и рассказал, какие механизмы позволяют повышать эффективность работы для выполнения ключевых задач.

Как отметил сенатор, представленные итоги свидетельствуют о масштабном охвате работы группы и о повышенном внимании к запросам со стороны участников СВО и членов их семей.

Наше государство ориентировано на расширение помощи и обеспечение необходимых инструментов, чтобы каждый из наших героев, их близких мог донести волнующие вопросы и получить востребованные решения, — заявил Перминов.

Результатом деятельности рабочей группы в том числе стало и принятие почти сотни федеральных законов, касающихся выплат, статусов, медицинской и юридической помощи военнослужащим и членам их семей.

Донастройка социальной защиты названа одним из приоритетов и на 2024 год в палате регионов Валентиной Ивановной Матвиенко, равно как и участие сенаторов в оценке имплементации на местах. Поставленная Президентом задача исполняется рабочей группой последовательно, с детальным погружением в каждый вопрос. Те системные аспекты, которые требуют решения, совершенствования, получают эффективную и комплексную поддержку благодаря ориентированным на результат подходам. Эта работа будет продолжаться и далее. В этом, несомненно, наш общий долг и ответственность, — подчеркивает Перминов.