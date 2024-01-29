На бывшем заводе Volkswagen в Калуге скопились тысячи новых немецких и японских автомобилей

Часть машин была выпушена для китайского рынка, но реализовать их, судя по всему, не успели.
Как передает Autonews, рядом с бывшим заводом Volkswagen в Калуге припаркованы тысячи новых автомобилей самых разных иностранных брендов. Среди них: Audi, Toyota, электромобили Avatr и Volkswagen модели Tyron. Последние предназначались для рынка Китая.
По данным издания, предприятие планирует возобновить работу в этом году, но уже под другим названием и с новым руководством. Какие именно автомобили будет выпускать завод, пока неизвестно.
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11.01.2024 145