В посёлке Токсово Всеволожского района 3 и 4 февраля пройдет традиционный лыжный марафон «Toksovo Cup».

В соревнованиях примут участие порядка 1,3 тысячи профессиональных спортсменов и любителей спорта со всей России. Для них будут организованы три дистанции, протяженностью 51, 34 и 10 километров, для свободного стиля и дистанции 34 и 10 км для классического стиля в формате масс-старта.

Для удобства лыжников пункты питания будут организованы на дистанции и на финише. Победители гонки традиционно получат памятные медали, призы и грамоты.

Отметим, что 18 км лыжной трассы было подготовлено в рамках проекта «Тропа 47» и реализовано местной общественной организации «Спортклуб Токсово» при поддержке гранта губернатора Ленобласти. TOKSOVOCUP входит в серию лыжных марафонов Russialoppet и считается одним из крупнейших стартов по лыжным гонкам в Ленинградской области.

Напомним, что записать детей на кружки и секции в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».