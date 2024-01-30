В Ленобласти электричка насмерть сбила лося

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В Ленобласти электропоезд сообщения «Санкт-Петербург – Невская Дубровка» сбил лося.

Инцидент произошел вечером 27 января на ж/д станции «Кирпичный завод». Электричка сбила лося, который вышел на пути. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Животное погибло на месте.

Вам будет интересно
В Ленобласти электричка насмерть сбила лося электричка, сбила лося, Ленобласть, Всеволожский район
«Сапсан» на полном ходу сбил мужчину в районе Обухово
Скоростной поезд «Сапсан» на полном ходу сбил 35-летнего мужчину недалеко от станции «Обухово». Как передает издание 78.ru, его останки, которые разбросало...
19.01.2024 198

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Информация о сбитом лосе передана в комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Всеволожского района.

Автор