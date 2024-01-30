В Ленобласти электричка насмерть сбила лося

В Ленобласти электропоезд сообщения «Санкт-Петербург – Невская Дубровка» сбил лося.

Инцидент произошел вечером 27 января на ж/д станции «Кирпичный завод». Электричка сбила лося, который вышел на пути. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Животное погибло на месте.

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Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Информация о сбитом лосе передана в комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Всеволожского района.