Бывший завод Nissan в Петербурге начал выпуск автомобилей нового отечественного бренда

Отечественная марка получила название XCITE.

Бывший завод японского автогиганта Nissan в Петербурге запустил производство машин под новым отечественным брендом XCITE. По данным «Известий», предприятие выпустило первую партию автомобилей в размере нескольких тысяч.

Продажи начнутся уже весной этого года, заявили в пресс-службе компании.