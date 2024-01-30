Бывший завод Nissan в Петербурге начал выпуск автомобилей нового отечественного бренда

Автор: Анастасия Щербакова
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Отечественная марка получила название XCITE.

Бывший завод японского автогиганта Nissan в Петербурге запустил производство машин под новым отечественным брендом XCITE. По данным «Известий», предприятие выпустило первую партию автомобилей в размере нескольких тысяч.

Продажи начнутся уже весной этого года, заявили в пресс-службе компании.

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