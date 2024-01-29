Китайский автогигант отзывает в России более 32 тысяч машин

В автомобилях обнаружили техническую неисправность, которая грозит коротким замыканием.

Китайский бренд Haval начинает отзывную кампанию в России. Как передает 29 января Росстандарт, в большой партии машин обнаружена техническая неисправность, которая может привести к короткому замыканию проводки.

Всего будет отозвано 32156 автомобилей Haval моделей F7 и F7x, проданных c 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года, пишет РИА Новости.

Причина отзыва транспортных средств: существует вероятность попадания в разъем жгута проводов под водительским сидением влаги с последующим коротким замыканием электропроводки, которое может повлечь за собой оплавление разъема, — приводит сообщение ведомства агентство.

Ранее стало известно, сколько россияне потратили денег на покупку новых автомобилей в декабре 2023 года.