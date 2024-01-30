В Думе предложили приравнять гражданских жен погибших и пропавших участников СВО к законным супругам

В таком случае гражданские жены военнослужащих смогут претендовать на льготы и выплаты.

В Госдуму внесен проект закона, дающий право гражданским женам погибших или без вести пропавших участников СВО на получение льгот и выплат.

Если мужчина и женщина проживали вместе не менее трех лет (или не менее одного года при наличии общего ребенка) и вели совместное хозяйство, то такие отношения после гибели участника СВО можно признать брачными через суд в порядке особого производства», — цитирует главу рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак RT.

В случае принятия закона получить соответствующие льготы и выплаты вдовы военнослужащих смогут в судебном порядке.