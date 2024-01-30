«АвтоВАЗ» убрал из своего каталога на официальном сайте две модели Lada Granta

В компании заявили, что это связано с низким спросом на данные автомобили.

Хетчбек и универсал модели Lada Granta больше нельзя найти на официальном сайте компании «АвтоВАЗ». Причина — низкий спрос со стороны покупателей, выяснила «Российская газета».

Производство этих кузовов Lada Granta было прекращено ещё в 2022 году. С тех пор дилеры распродавали оставшиеся запасы на складах. Сейчас россияне отдают предпочтение лифтбекам и универсалам Cross этой модели.