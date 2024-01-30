В ГИБДД предупредили автовладельцев о новой уловке угонщиков

Злоумышленники научились угонять автомобили и красть ценные вещи из салона при помощи обычного пакета.

Как рассказали в ГИБДД, злоумышленники используют обычные полиэтиленовые пакеты, которые наматывают на зеркала заднего вида со стороны пассажира. Цель — заставить водителя выйти из машины.

Разумеется, в салоне при этом часто остаются ценные вещи — сумки, документы и телефоны. Пока автовладелец пытается снять пакет, воры быстро забирают оставленные без присмотра вещи, а иногда даже угоняют автомобиль, если ключ есть в замке зажигания, пишет «За рулем».

Правоохранители советуют с подозрением относиться к любым непонятным вещам на вашей машине. Лучше сразу уехать с парковки и только потом разбираться, откуда появился странный предмет.