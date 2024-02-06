Путин выступит с посланием Федеральному собранию в конце февраля — начале марта

Путин выступит с посланием Федеральному собранию между 23 февраля и 8 марта.
Об этом газете «Коммерсант» рассказали четыре источника, близкие к администрации президента.
По их словам, преимущественно обсуждается конец февраля, но дата может немного сдвинуться. В послании президент, скорее всего, затронет темы суверенитета, семейных ценностей и целей России в спецоперации.
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