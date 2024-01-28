Дрозденко попросил Путина финансово поддержать проект строительства метро в Кудрово

Александр Дрозденко в своем тг-канале сообщил, что во время совещания по вопросам социально-экономического развития агломерации Петербурга доложил президенту России Владимиру Путину важные для Ленобласти вопросы по теме развития агломерации.
По его словам, президент подчеркнул важность развития единой с Петербургом сети общественного транспорта. В связи с этим Дрозденко обратился к нему с просьбой профинансировать несколько проектов в этой отрасли — строительство метро в Кудрово Всеволожского района, запуск скоростного трамвая и возведение межрегионального автобусного хаба.
В январе 2024 года стало известно, что проектирование станции метро «Кудрово» не вошло в годовой план закупок «Метростроя Северной столицы». При этом Ленобласть уже ведет подготовительную работу. Однако Петербургу необходимо софинансирование из федерального бюджета, чтобы уложиться в заявленные ранее сроки по строительству метро до Кудрово, то есть к 2027 году.