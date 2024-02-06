Один человек погиб в массовом ДТП под Бокситогорском  

Автор: Гузель Галимова
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Смертельное ДТП произошло вечером 5 февраля на 416-м километре трассы А-114 «Вологда-Новая Ладога» в Бокситогорском районе Ленобласти.

Столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, 35-летняя женщина за рулем Renault не справилась с управлением и выехала на «встречку», где столкнулась с автомобилем FAW. После автомобиль столкнулся с попутным грузовиком.

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Фото: 47news

В результате женщина-водитель Renault погибла на месте, ее пассажирку госпитализировали в тяжелом состоянии.

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