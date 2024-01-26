Водитель автобуса, сбившего пять человек на тротуаре на Наличной улице в Петербурге, мог задремать за рулем. Такой вывод можно сделать по видеозаписи из салона автобуса.

На видеозаписи видно, что во время движения водитель наклонил голову и перестал управлять машиной. Спустя несколько секунд он резко дернулся, а потом отчаянно пытался вырулить из ситуации.

Видео: 78.ru

Напомним, ДТП произошло 24 января на перекрестке улиц Наличной и Беринга. Рейсовый автобус №152 выехал на тротуар и сбил толпу людей. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, один — в средней степени тяжести.