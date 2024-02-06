В Выборге трехлетний мальчик выпил водки и впал в кому

В Ленобласти врачи борются за жизнь трехлетнего мальчика из Выборга, который по недосмотру матери выпил водки и впал в кому.

Известно, что 34-летняя женщина и ее трехлетний сын были в гостях в одной из квартир по улице Большой Каменной, праздновали день рождения подруги матери. Взрослые на кухни пили водку, дети – лимонад, передает издание 78.ru.

К вечеру мальчику стало плохо, его несколько раз вырвало, а потом он потерял сознание. Со слов матери, сын мог выпить водку вместо лимонада. Точный диагноз медики так и не определили.

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