В январе поисковики приняли рекордное число заявок на поиск людей в Ленобласти и Петербурге

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» подвел итоги прошедшего месяца – он стал неожиданно рекордным.

В поисковый отряд поступило 279 сообщений о пропавших – это значительно больше, чем в любом другом январе поисковой истории отряда. Из них 85 заявок были срочными, 36 — касались пропажи детей и подростков.

Кроме того, 32 экипажа «ночного патруля» выезжали в город в самые морозные ночи. В этом году поисковики уделят большое внимание профилактике – уже проведено 80 бесед с детьми.