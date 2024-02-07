Российские ученые добыли образцы льда возрастом более 1,2 млн лет

Ученым РФ удалось добыть на станции «Восток» в Антарктиде образцы уникального льда, возраст которого, по оценкам специалистов, превышает 1,2 млн лет, передает ТАСС.
В Русском географическом обществе отметили, что особую ценность они имеют потому, что были добыты в зоне перехода древнего атмосферного льда в озерный лед, который намерз на подошву ледника с поверхности озера Восток. Образцы в Россию доставит научно-исследовательское судно «Академик Федоров».
Ученые уже провели первичное изучение образцов в холодной лаборатории на станции «Восток». И аккуратно упаковали образцы, чтобы сохранить их для дальнейших исследований.
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