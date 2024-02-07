В поселке Соколинское лисица решила подразнить собаку

Рыжая лесная гостья на днях заглянула в поселок Соколинское Выборгского района Ленобласти.
Женщина смогла сфотографировать ее заигрывания с небольшим псом.
«Она его дразнила, он ее гонял. Она возвращалась», — объяснила 47news автор фото.
Фото: Анна Боричева, Выборг ВКонтакте
Фото: Анна Боричева, Выборг ВКонтакте
Фото: Анна Боричева, Выборг ВКонтакте
Фото: Анна Боричева, Выборг ВКонтакте
Фото: Анна Боричева, Выборг ВКонтакте
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