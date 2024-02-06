Йоркширский терьер, которого нашли в отходах на мусорообрабатывающем заводе в Обухово, обрел новую семью

Йоркишрский терьер, которого нашли среди отходов на мусорообрабатывающем заводе в Обухово, обрел новый дом и любящих хозяев.

Его новая хозяйка Наталия дала псу новое имя — Брюлик. Она уже отправила все его анализы диетологу, купила необходимые лекарства. У женщины большой опыт в спасении животных, а значит пес — в хороших руках.

Видео: t.me/SpetsTrans1

Напомним, йорка обнаружили 22 января. Он выжил в холода в контейнере для бытовых отходов, не пострадал в мусоровозе, внутри которого работал специальный пресс, и уцелел при выгрузке. кой. У йорка было много проблем со здоровьем, ему провели операцию.