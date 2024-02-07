Ольга Занко собрала предложения ленинградцев по совершенствованию законодательства по сохранению памятных мест

Депутат Госдумы от Ленинградской области Ольга Занко провела рабочее совещание по решению законодательных проблем сохранности памятных мест и воинских захоронений погибших при защите Отечества. Парламентарий отметила, что вопросы требуют изменения в федеральные законы.

Мероприятие прошло на базе комитета по молодежной политике Ленинградской области. В нем приняли участие представители региональных органов власти, поисковые отряды, а также общественные организации.

Участники заседания рассказали депутату об актуальных проблемах в регионе в части сохранения памятных мест и воинских захоронений погибших при защите Отечества. Это, например, сложности с постановкой на учет и обеспечением сохранности воинских захоронений, расположенных на территории ведения Лесфонда, нехватка у муниципалитетов денежных средств на уход за вновь выявленными воинскими захоронениями, особенно в районах, где длительное время шли боевые действия, и другое.

«Многие озвученные проблемы требуют федерального решения. Особое внимание уделили вопросу доступности прохода к воинским захоронениям, расположенным на закрытых и частных территориях. Речь идет , например, о закрытых военных гарнизонах или коттеджных поселках. Сейчас семьи не всегда могут попасть на могилы своих родственников. И такие истории встречаются не только в Ленобласти, но и в других регионах России. Собрали всю необходимую информацию, будем помогать решать на федеральном уровне», — рассказала Ольга Занко.

Отметим, такие рабочие встречи проходят не первый раз, подобная встреча помогла внести изменения в Федеральный Закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». Они позволили дать региональным органам власти возможность продлить на 3 месяца поднятие останков воинов, обнаруженных при строительных работах, в определенных случаях при . Закон был подготовлен Ольгой Занко и подписан Президентом России В.В. Путиным.

«В нашем регионе большой опыт работы с поисковым движением, поэтому мы, как никто другой, сталкиваемся с пробелами в законодательстве. Важно, что у нас есть постоянный и устойчивый диалог с коллегами, чтобы совместными усилиями делать все возможное для решения возникших сложностей», — рассказала председатель комитета по молодежной политике региона Марина Григорьева.