Ольга Занко собрала предложения ленинградцев по совершенствованию законодательства по сохранению памятных мест

Депутат Госдумы от Ленинградской области Ольга Занко провела рабочее совещание по решению законодательных проблем сохранности памятных мест и воинских захоронений погибших при защите Отечества. Парламентарий отметила, что вопросы требуют изменения в федеральные законы.
Мероприятие прошло на базе комитета по молодежной политике Ленинградской области. В нем приняли участие представители региональных органов власти, поисковые отряды, а также общественные организации.
Участники заседания рассказали депутату об актуальных проблемах в регионе в части сохранения памятных мест и воинских захоронений погибших при защите Отечества. Это, например, сложности с постановкой на учет и обеспечением сохранности воинских захоронений, расположенных на территории ведения Лесфонда, нехватка у муниципалитетов денежных средств на уход за вновь выявленными воинскими захоронениями, особенно в районах, где длительное время шли боевые действия, и другое.
Отметим, такие рабочие встречи проходят не первый раз, подобная встреча помогла внести изменения в Федеральный Закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». Они позволили дать региональным органам власти возможность продлить на 3 месяца поднятие останков воинов, обнаруженных при строительных работах, в определенных случаях при . Закон был подготовлен Ольгой Занко и подписан Президентом России В.В. Путиным.