Одна из убитых владела заводом по производству полимерной продукции.

Правоохранительные органы расследуют жестокое убийство трех пожилых женщин деревни Свитино Московской области. По данным СМИ, в ночь на 7 февраля в частном доме были обнаружены тела пенсионерок с огнестрельными ранениями.

Как передает региональная прокуратура, в помещении царил беспорядок, а также было похищено имущество, ценности и автомобиль хозяйки дома.

По факту убийства нескольких лиц и незаконного хранения оружия возбуждены уголовные дела. Указывается, что убийства были совершены ещё 5 февраля.

Также сообщается, что одна из погибших пенсионеров являлась гендиректором завода полимерной продукции ТИАЛ. Подозреваемых в громком преступлении пока нет.