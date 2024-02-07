Валиева заявила, что запрещенные вещества в ее организм могли попасть из-за дедушки — СМИ

Родственник фигуристки незадолго до соревнований приготовил внучке десерт на доске, на которой измельчает свои таблетки. Такие данные появились в опубликованных материала Спортивного арбитражного суда (CAS).

Российская фигуристка Камила Валиева на слушаниях в Спортивном арбитражном суде рассказала, как запрещённое вещество попало к ней в организм.

По словам спортсменки, причиной непреднамеренного употребления триметазидина стал клубничный десерт, приготовленный дедушкой на разделочной доске, где он обычно измельчал свои таблетки.

В итоге допинг-проба Валиевой дала положительный результат на этот препарат накануне чемпионата России в декабре 2021 года, пишет РИА Новости, ссылаясь на материала CAS.