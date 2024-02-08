На водителя, чей пассажир погиб в результате аварии в Выборгском районе, завели уголовное дело

Правоохранители вменяют 27-летнему мужчине нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

УМВД России по Выборгскому району возбудили уголовное дело по факту смертельной аварии на дороге «Парголово-Огоньки» 6 февраля.

Как передает пресс-служба ведомства, водитель потерял управлением, в результате чего машина вылетела в кювет, где перевернулась на крышу. В салоне автомобиля находились четыре человека. Один из них, 22-летний парень, погиб на месте.

Водитель и две пассажирки были госпитализированы.

По данному факту следователями УМВД России по Выборгскому району Ленобласти возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), — указано в сообщении.