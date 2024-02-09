Ученые из Ленобласти получили награды губернатора за свой вклад в науку

Семь ленинградских ученых получили дипломы за вклад в развитие науки и техники, а также за лучшую научно-исследовательскую деятельность.

«Мы гордимся и поддерживаем наших ученых, чья кропотливая работа помогает решать действительно насущные вопросы и конкретные задачи в агропромышленном комплексе, в медицинской сфере, в энергетике. Убежден, что надо сокращать расстояние между фундаментальными исследованиями и практическим внедрением результатов»,― сказал зампредседателя правительства Ленобласти Дмитрий Ялов.

На территории 47 региона сегодня работают 11 научных организаций. Ежегодно лучшим ученым региона присваиваются премии губернатора Ленобласти «За вклад в развитие науки и техники в Ленобласти» и «За лучшую научно-исследовательскую работу».

Среди награжденных в этом году кандидат технических наук Владимир Васильев, доктор биологических наук Валерий Терлецкий, доктор биологических наук Елена Пасынкова, доктор физико – математических наук Алексей Фомин.

Три премии губернатора распределены между молодыми учеными за лучшую научно-исследовательскую работу. Отметим, что стипендии от главы Ленобласти получают не только ученые, но и спортсмены, студенты, молодые врачи.