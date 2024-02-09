В Ленинградском зоопарке умерла 24-летняя самка ягуара Агнесса

В Ленинградском зоопарке умерла самка ягуара Агнесса, которой было 24 года.

В последние годы Агнесса сильно болела, весной 2023 года ей сделали серьезную операцию, которая позволила продлить ягуару жизнь.

Агнесса родилась в Екатеринбургском зоопарке 23 июня 1999 году, и в возрасте трех лет переехала в Ленинградский зоопарк. За 22 года она дала большое потомство, ее дети-ягуары живут не только в России, но и в других странах.

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Стоит отметить, что в дикой природе эти хищники в среднем живут около 15 лет.