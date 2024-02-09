Ладожское озеро почти полностью покрылась льдом из-за пришедших морозов

С началом морозов Ладожское озеро начало быстро покрываться льдом, до полного покрытия осталось совсем немного.

«Надеюсь, что в ближайшие дни это произойдет. Это уже вторая попытка Ладоги замерзнуть, в январские морозы покрытие озера льдом достигало 80 %, но потом пришли циклоны с ветрами и оттепелью и всё нарушили», — написал в своем тг-канале главный синоптик города Александр Колесов.

На Финском заливе льда тоже много, но кромка его продолжает уходить на запад, отметил синоптик.

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