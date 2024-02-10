Володин: иноагентов нужно лишить всех источников доходов в РФ

Депутаты Госдумы считают, что иностранные агенты должны быть лишены возможности получать доходы в РФ. Об этом в своем тг-канале сообщил председатель палаты Вячеслав Володин.

Как утверждает спикер Госдумы, наличие у иноагентов возможностей для заработка в РФ вызывает возмущение россиян. По его словам, поступают «многочисленные обращения» с вопросом, почему иноагенты продолжают размещать рекламу российских компаний.

«Депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в нашей стране. А для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности», — подчеркнул Володин.

Вам будет интересно Суд конфисковал квартиру бывшего замглавы администрации Всеволожского района Смольнинский районный суд удовлетворил иск прокурора Ленобласти о взыскании в доход государства квартиры бывшего замглавы администрации Всеволожского района. Ему не... 31.01.2024 183

Он также сообщил, что в Госдуме разрабатывается законопроект, который запретит гражданам и компаниям размещать рекламу у иноагентов.