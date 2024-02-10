Употребление некоторых продуктов по вечерам поможет лишиться жира на животе. Об этом рассказала эндокринолог Екатерина Янг, пишет «Российская газета».
Врач рассказала, что проблемы с лишним весом часто возникают с выработкой организмом гормона кортизола, который возникает в ответ на стресс. Он может как мешать избавиться от лишнего жира, так и препятствовать набору массы.
Улучшить ситуацию могут только полезные углеводы. На ужин достаточно добавлять в рацион сезонные корнеплоды. Это поможет избежать скачков кортизола и получить качественный сон.
Также важно, чтобы блюда были сбалансированы по белкам, жирам и углеводам. Вместо картофеля и макарон Янг советует употреблять на ужин рыбу, курицу, индейку, а в качестве гарнира выбрать тушеные овощи.