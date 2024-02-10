Употребление некоторых продуктов по вечерам поможет лишиться жира на животе. Об этом рассказала эндокринолог Екатерина Янг, пишет «Российская газета».

Врач рассказала, что проблемы с лишним весом часто возникают с выработкой организмом гормона кортизола, который возникает в ответ на стресс. Он может как мешать избавиться от лишнего жира, так и препятствовать набору массы.

«Вырабатывается кортизол на голод, на гипогликемию. Поэтому, если вы часто в стрессе, трудно засыпаете или просыпаетесь по ночам, вам не подходят низкоуглеводные диеты», — сказала Янг.

Улучшить ситуацию могут только полезные углеводы. На ужин достаточно добавлять в рацион сезонные корнеплоды. Это поможет избежать скачков кортизола и получить качественный сон.

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Также важно, чтобы блюда были сбалансированы по белкам, жирам и углеводам. Вместо картофеля и макарон Янг советует употреблять на ужин рыбу, курицу, индейку, а в качестве гарнира выбрать тушеные овощи.