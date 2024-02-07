Врач перечислила продукты, которые нельзя есть натощак

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Анастасия Чижикова перечислила «Газета.ру» продукты, которые нельзя есть натощак.

Так, по ее словам, это продукты из белой муки и сладости. Быстрые углеводы легко усваиваются, это приводит к резкому повышению уровня глюкозы в крови и повышению выработки инсулина. Добавление трансжиров, содержащихся в маргарине, и сахара в хлебобулочных изделиях может вызывать раздражение слизистой желудка.

Столь же вредным может оказаться и выпитый как говорится «на пустой желудок» кофе. Соляная кислота этого бодрящего напитка способна спровоцировать ощущения изжоги и даже тошноты. Лучше пить кофе через некоторое время после еды, советует врач.

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Кроме того, не рекомендуется на пустой желудок есть бутерброды со слабо обработанным мясом: колбасой и беконом, поскольку организму будет трудно переварить большое количество насыщенных жиров.

Чтобы не нагружать организм с самого утра, специалистка посоветовала делать на завтрак бутерброды из цельнозернового хлеба с добавлением рыбы, сыра или мяса.