Тело мужчины обнаружили в реке Святка

Ночью 10 февраля в реке Святка в районе города Отрадное Кировского района Ленобласти найдено тело мужчины.
На место выезжали спасатели ПСО Шлиссельбурга, они транспортировали погибшего мужчину на берег и передали сотрудникам полиции. Причины гибели мужчины и подробности произошедшего выясняются.
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07.02.2024 120