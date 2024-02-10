Тело мужчины обнаружили в реке Святка

Автор: Гузель Галимова
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Ночью 10 февраля в реке Святка в районе города Отрадное Кировского района Ленобласти найдено тело мужчины.

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Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти/ВКонтакте

На место выезжали спасатели ПСО Шлиссельбурга, они транспортировали погибшего мужчину на берег и передали сотрудникам полиции. Причины гибели мужчины и подробности произошедшего выясняются.

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07.02.2024 120
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