Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве

Посольство Украины в РФ, фактически прекратившее работу в начале 2022 года, официально лишилось здания дипмиссии в Москве.

Эта мера стала ответом на решение киевского Горсовета прекратить действие соглашения об аренде земли с посольством РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, «договор аренды с посольством Украины якобы уже расторгнут», но об этом «не акцентировали внимание» из-за «перенасыщенности информационного пространства украинской повесткой».