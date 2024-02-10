Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве

Посольство Украины в РФ, фактически прекратившее работу в начале 2022 года, официально лишилось здания дипмиссии в Москве.
Эта мера стала ответом на решение киевского Горсовета прекратить действие соглашения об аренде земли с посольством РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, «договор аренды с посольством Украины якобы уже расторгнут», но об этом «не акцентировали внимание» из-за «перенасыщенности информационного пространства украинской повесткой».
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21.01.2024 3145