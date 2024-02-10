Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Посольство Украины в РФ, фактически прекратившее работу в начале 2022 года, официально лишилось здания дипмиссии в Москве.

Эта мера стала ответом на решение киевского Горсовета прекратить действие соглашения об аренде земли с посольством РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, «договор аренды с посольством Украины якобы уже расторгнут», но об этом «не акцентировали внимание» из-за «перенасыщенности информационного пространства украинской повесткой».

Вам будет интересно
Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве Россия, Посольство Украины, Москва
В Минобороны Украины заявили, что Россия должна отказаться от ядерного оружия
Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Россия должна отказаться от ядерного оружия. По его мнению, любой конфликт заканчивается за...
21.01.2024 3145
Автор